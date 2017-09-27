Пожар на складах в Винницкой области уничтожили боеприпасов на $800 млн

На складах боеприпасов в Винницкой области сгорели боеприпасы на общую сумму приблизительно в $800 млн. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Украины Иван Винник.

«Говорить, что ничего не случилось, и говорить, что танковые снаряды там не были нужны, их все равно пришлось бы утилизировать ... если есть такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет $800 млн в гривневом эквиваленте», - сказал он. По его словам, не стоит радоваться тому, что была эффективно проведена эвакуация граждан. «Этим кичиться со стороны Вооруженных сил Украины, это было бы абсолютно никудышно», - заявил он.

Винник пояснил, откуда взялась сумма в $800 млн. Минобороны ранее информировало о том, что 70% боеприпасов якобы не пострадали при пожаре. Следовательно, было уничтожено 30% боеприпасов. «Учитывая, что размер арсенала был 60 000 т, то отсюда и стоимость такая», - сказал он.

Во вторник возник пожар на складах в Винницкой области. Из города и ближайших населенных пунктов было эвакуировано более 30 000 человек.