Следователи вызвали на допрос 25 сотрудников «Гоголь-центра»

Следственный комитет России вызвал на допрос около 25 сотрудников театра «Гоголь-центр», художественным руководителем которого является Кирилл Серебренников. Об этом рассказал в среду ТАСС адвокат театральной труппы Дмитрий Хорст.

По его словам, следствие интересуется «деятельностью "Платформы": какие спектакли ставились, какой использовался реквизит, декорации, кто отвечал за выпуск тех или иных спектаклей».

Информированный источник «Интерфакса» ранее в среду сообщил, что в общей сложности следователи собираются допросить не менее 100 человек по поводу проекта «Платформа». Также, по его информации, запланированы другие следственные действия, в том числе продолжатся выемки документов.

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал этот проект. Минкультуры России выделило на него в 2011–2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета.

Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия», куда пригласил на работу своих знакомых. Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту, на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле переводили их на счета подконтрольных фирм и уже затем делили и тратили по собственному усмотрению.

В настоящий момент Серебренников находится под домашним арестом.