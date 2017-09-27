«Интерфакс» сообщил о начале допроса актеров «Гоголь-центра»

В Следственном комитете начались допросы актеров «Гоголь-центра» по делу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его данным, следователи планируют допросить не меньше ста свидетелей, допрос займет несколько дней. «Как правило, беседа длится несколько часов, иногда больше», - отметил он. Следователи будут выяснять детали участия актеров в спектаклях на базе проекта «Платформа», в том числе в постановке «Сон в летнюю дочь», а также условия и исполнение заключенных ими договоров, рассказал собеседник агентства.

Кроме актеров будут допрошены и другие сотрудники театра и иные лица, чьи показания могут помочь следствию. «Также запланированы другие следственные действия, в том числе продолжатся выемки документов. Кроме того, будет проведен ряд экспертиз по делу, в том числе бухгалтерская, фонографическая, почерковедческая», - сказал собеседник «Интерфакса».

Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». 26 сентября стало известно, что повестки в СК получили актеры «Гоголь-центра». Источник в театре уточнил, что к следователю вызваны артисты, которые играли в спектаклях «Седьмой студии».

По делу о хищении, кроме Серебренникова, проходят бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. В розыск объявлена Екатерина Воронова, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках «Платформы». По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011–2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия», куда пригласил на работу своих знакомых. Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту «Платформа», на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле переводили их на счета подконтрольных фирм и уже затем делили и тратили по собственному усмотрению.