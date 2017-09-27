Взрывами боеприпасов на складах в Винницкой области повредило 9 зданий

Из-за взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области повреждено девять зданий. «Никакой информации о фактах мародерства или грубого нарушения правопорядка в настоящее время не зафиксировано», - отметили в Нацполиции Украины.

На данный момент на территории населенных пунктов, расположенных вблизи склада, патрулирование проводят около 300 полицейских и 100 нацгвардейцев. Они следят за жилыми домами, из которых ранее эвакуировали жителей. Всего из-за пожара на военном складе 30 000 человек были вынуждены временно покинуть свои дома.