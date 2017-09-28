Россия списала странам Африки долг на сумму более $20 млрд

Россия списала странам Африки долг на сумму более $20 млрд. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин после переговоров с коллегой из Гвинеи Альфой Конде.

По его словам, списание произошло в рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью.

В 2016 г. Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн, напоминает «Интерфакс».

Ранее в начале сентября Путин заявлял, что Россия активно сотрудничает со структурами ООН в вопросе реализации устойчивого развития африканских стран до 2030 г., отмечает ТАСС. Она также принимает участие в проектах, целью которых является обеспечение продовольственной безопасности, совершенствование промышленной и транспортной инфраструктуры, решение экономических проблем.

В середине июня Россия также списала долг еще одной стране - Киргизии. Задолженность составляла $240 млн. Списание было проведено российской стороной в рамках официальной помощи развитию республики.