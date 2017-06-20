Россия списала Киргизии долг в $240 млн

Министр финансов России Антон Силуанов и министр финансов Киргизии Адылбек Касымалиев подписали протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Документ был подписан в ходе официального визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Россию.

На 30 марта 2017 г. задолженность Киргизии перед Россией составляла $240 млн. После подписания и вступления в силу протокола 100% этой суммы будет списано.

Списание задолженности проводится Россией в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

Россия в первом полугодии 2016 г. списала долги Киргизии на сумму $30 млн, общий долг республики перед Россией на конец июня 2016 г. составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга.