Президент РАН поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Новый президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал о своем впечатлении от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в среду. Об этом он заявил в четверг во время общего собрания РАН в Москве.

По словам Сергеева, основным впечатлением от встречи с российским президентом стало желание властей как можно быстрее приступить к работе с Академией наук и избранным президентом, отмечает «РИА Новости».

Новый президент РАН также заявил, что Путин попросил его передать Академии, что она является «штабом» науки и необходима России. Путин подчеркнул, что власти будут способствовать тому, чтобы она вновь заняла почетное место не только в российской науке, но и в целом в стране.

В среду во время встречи Путина с Сергеевым российский президент лично сообщил ученому о подписании указа о его утверждении на пост президента РАН. В ходе встречи он попросил Сергеева уделить нужное внимание реализации стратегии, которая была принята некоторое время назад. Для этого, подчеркнул президент, РАН необходимо активно сотрудничать с властями и правительством.

Во время совещания в РАН в четверг Сергеев предложил всех своих оппонентов на выигранных им выборах в состав нового президиума Академии. Сегодня общее собрание Российской Академии наук выбирает ее президиум, вице-президентов, ученого секретаря и академиков - секретарей отделений, отмечает «Интерфакс».

Во втором туре выборов президента РАН Сергеев набрал 1045 голосов и обогнал научного руководителя Института океанологии им. Ширшова Роберта Нигматуллина (412 голосов).