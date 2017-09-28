Памфилова назвала «основную головную боль» ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что «основную головную боль» для комиссии составляют досрочное голосование и голосование на дому. Об этом пишет в четверг «РИА Новости».

Во время круглого стола ЦИК по итогам единого дня голосования Памфилова отметила, что такие виды голосования в некоторых случах становятся полем для использования административного ресурса и дают аномально высокий процент тех, кто отдавал свои голоса.

По ее мнению, ситуацию с надомным голосованием необходимо контроливать, чтобы обеспечить права избирателей и не дать использовать их в неблаговидных целях.

Памфилова также выразила надежду на то, что к следующим парламентским выборам российское избирательное законодательство будет соответствовать всем современным требованиям. Тогда выборы будут «достойные той страны, в которой мы живем, - с конкуренцией, с дебатами, со всем необходимым», добавила она (цитата по «Интерфаксу»).

В целом, заключила Памфилова, в Москве много было хорошего сделано на прошлых выборах, в том числе «по видеонаблюдению и помещениям для жеребьевки». В ходе круглого стола его участники неоднократно высказывали опасения в том, что видеонаблюдение за выборами может повлечь распространение персональных данных и нарушить права граждан.