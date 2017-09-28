В Москве начали работать камеры с системой распознавания лиц

В Москве к системе видеонаблюдения подключили более 160 000 камер, распознающих лица. Эти камеры помогают установить личность человека, его пол и возраст, передает ТАСС.

«У жителей города появился дополнительный уровень защиты», - заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. По его словам, подобные технологии необходимо ответственно внедрять, соблюдая баланс между конфиденциальностью и безопасностью.

Алгоритм работы видеокамеры основан на использовании нейросетей: анализ видеозаписей происходит в режиме реального времени. Лица сканируются и потом сравниваются с информацией в различных базах данных. Такая система поможет правоохранительным органам повысить уровень раскрываемости преступлений, отследить маршрут передвижения преступника по городу. Введенная в работу сеть видеокамер охватывает около 95% подъездов жилых домов.