«Мегафон» за три месяца продал около 40 000 комплектов для умного дома

«Мегафон» начинает продажи Life Control – наборов оборудования для так называемого умного дома – в 46 городах с населением свыше 450 000 человек. Об этом рассказала «Ведомостям» представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Тестовые продажи системы, начатые в конце декабря 2016 г. в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, показали, что система пользуется спросом: ежемесячно продажи Life Control увеличиваются в 1,5–2 раза, утверждает она. Сколько комплектов оборудования для умного дома «Мегафон» уже продал и сколько планирует продать, Дорохина не говорит. Чуть более чем за три месяца «Мегафон» мог продать 35 000–40 000 комплектов, подсчитал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Оценка соответствует истине, согласен близкий к «Мегафону» человек.

Стартовый комплект Life Control стоит немного больше 15 000 руб. Таким образом, чуть более чем за квартал «Мегафон» мог заработать на умном доме около 600 млн руб., считает Кусков. Для продукта, тестовые продажи которого не сопровождались более или менее серьезной рекламной и маркетинговой поддержкой, это очень хороший результат, уверен он. По прогнозу Кускова, географическая экспансия Life Control в сочетании с рекламной кампанией к концу 2017 г. может увеличить базу пользователей умного дома «Мегафона» до 150 000–200 000.

«Мегафон» еще не отчитывался за I квартал 2017 г. В прошлом году за тот же период оператор получил 74 млрд руб. выручки в России. Таким образом, доходы «Мегафона» от продаж комплектов устройств для умного дома могли составить около 0,8% его квартальной выручки.

Базовый комплект Life Control, помимо контроллера, управляющего устройствами умного дома, включает умную розетку (для дистанционного включения и выключения подключенных к ней устройств), датчик протечки воды и датчик движения. За дополнительную плату набор можно дополнить WiFi-видеокамерой, датчиком по уходу за растениями, датчиком дыма и т. д. – всего «Мегафон» предлагает 12 дополнительных устройств. Управляются они со смартфона абонента с помощью специального мобильного приложения. С 1 июня 2017 г. «Мегафон» намерен брать с абонентов за пользование умным домом плату от 300 руб. в месяц. При этом трафик данных с устройств и датчиков (например, видеотрансляции с домашней камеры) не будет тарифицироваться, абонент сможет хранить эти записи в облачном хранилище, подключать датчики сторонних производителей, перечисляет Дорохина.

Деньги за автоматы 7,6 млрд руб. столько, по данным AC&M Consulting, получили операторы в 2016 г. от обслуживания автоматических устройств. За год выручка выросла на 25%. Количество sim-карт, используемых для подключения этих устройств, выросло на 57% до 10,6 млн

Пока на подключения (устройства) интернета вещей (Internet of Things, IoT) приходится 4% зарегистрированных в России sim-карт и менее 1% выручки операторов, говорил ранее «Ведомостям» управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. По его словам, к концу 2016 г. к IoT было подключено не менее 1,3 млн устройств частных пользователей.

Хотя рынка систем для умного дома в России пока нет, операторы проявляют к ним интерес и экспериментируют с продуктами для пользователей IoT, говорит Кусков. В марте 2017 г. МТС вывела на рынок тариф для подключения автоматических устройств частных пользователей – подписка на него стоит 470–670 руб. в год (39–56 руб. в месяц) в зависимости от региона. За эти деньги абонент получит 300 Мб месячного трафика для своего устройства, оно также сможет отправить 30 сервисных sms, а для охранных систем предусмотрено еще 30 мин голосовой связи. В 2014 г. «Вымпелком» начал подключать автоматы по тарифу «Сигнал», пользование которым стоит 1 руб. в сутки, а голосовой и дата-трафик оплачивается отдельно.

МТС не продает устройства для умного дома, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. Зато продажи других умных устройств (главным образом – умных часов и фитнес-трекеров) в рознице МТС быстро растут: в январе – феврале 2017 г. они выросли год к году в 3,5 раза, рассказывает он. Работает МТС и в других сегментах рынка IoT – например, в 2016 г. она договорилась об установке своих sim-карт в развлекательные системы автомобилей Toyota, напоминает Солодовников.

На конец 2016 г. сервисами IoT (видеонаблюдение и охранная сигнализация) пользовалось более 2,5% интернет-пользователей МГТС, отмечает директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский. На текущий момент доля выручки от услуг, связанных с умными устройствами, составляет более 2% от годовой выручки МГТС на рынке широкополосного доступа, утверждает он. В долгосрочной перспективе уровень проникновения элементов IoT в Москве может достичь до 30% от общего количества домохозяйств, прогнозирует Кулаковский.

«Вымпелком» тестировал решение «Дом под присмотром» для массового рынка еще в 2012 г., но услуга не пользовалась широким спросом, говорит его представитель Анна Айбашева. Она не исключает, что в будущем «Вымпелком» станет развивать IoT для массового рынка, если это будет востребовано. В сегменте IoT растет абонентская база и выручка – но пока в первую очередь за счет корпоративных клиентов, отмечает Айбашева.

У «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) пока нет решений, связанных с IoT, но в среднесрочной перспективе оператор планирует предложить их, говорит его представитель Константин Прокшин.