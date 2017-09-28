«Исламское государство» опубликовало новое видеообращение своего главаря аль-Багдади

Главарь «Исламского государства» (террористическая организация, которая запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади выступил с заявлением к своим сторонникам. Обращение аль-Багдади опубликовала организация Al-Furqan, связанная с экстремистами. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

По данным агентства, часть обращения главаря ИГ посвящена конфликту между США и КНДР. Также он упоминает в своей речи встречу межсирийских переговорщиков «Астана-6» в сентябре и затрагивает тему столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке. При этом дата его обращения на видеозаписи не указывается.

В последний раз аль-Багдади оставлял своим соратникам аудиообращение в ноябре 2016 г. Тогда военные из США и Ирака готовились произвести наступление на иракский город Мосул, а лидер террористов призывал их «объединиться против неверных».

Аль-Багдади был руководителем ИГ с момента его создания в 2014 г., когда он объявил о создании на территории Сирии и Ирака халифата. С 2015 г. СМИ неоднократно писали об его гибели, однако ни одно из сообщений в итоге не подтверждалось.

В июне текущего года Минобороны и МИД России заявляли, что аль-Багдади с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая около Ракки в Сирии, напоминает «Лента.ру». Но впоследствии эти данные были опровергнуты. В частности, информацию отказался подтвердить директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а в МВД Ирака сообщили, что лидер террористов жив и находится в Сирии.

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис в июле подчеркнул, что о смерти аль-Багдади можно будет с уверенностью говорить только после получения достоверных свидетельств.