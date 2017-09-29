Экс-посол США в России не видит оснований для разговора об отмене санкций

Введенные Вашингтоном антироссийские санкции не привели «к кардинальному изменению ситуации» на Украине, но определенный эффект все же возымели, считает экс-посол США в России Джон Теффт. «Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам», - заявил он в интервью «Коммерсанту».

Теффт отметил, что Вашингтон считает достойным изучения предложение Москвы об отправке на Украину миротворческой миссии. Он не дал однозначного ответа на вопрос о том, может ли отправка такой миссии стать первым шагом к отмене санкций, как об этом заявляли власти Германии. «Если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций. Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему не было», - отметил экс-посол.

Оценивая идею миротворческой миссии на Украине, Теффт отметил, что ее мандат «должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности». У миротворцев должна быть возможность «работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины». Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на встрече спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова в начале октября.

Проблема кибератак, в совершении которых Вашингтон обвиняет Москву, произвела «ужасный эффект» на отношения двух стран, считает Теффт. Сотрудничеству Москвы и Вашингтона в области кибербезопасности, по его словам, мешает то, что Россия так и не признала своего участия в хакерских атаках. «Мы хотим, чтобы Россия каким-то образом признала, что это она действительно совершила эти атаки, и четко заявила, что никогда больше не будет этого делать», - отметил эк-посол.