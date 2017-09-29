Теффт выразил обеспокоенность действиями российской полиции

Экс-посол США в России Джон Теффт выразил надежду на то, что «посольские войны» между двумя странами закончились. «Россия обеспечила паритет, мы обеспечили паритет, мы готовы перевернуть эту страницу и идти дальше», - привел он в интервью «Коммерсанту» позицию госсекретаря Рекса Тиллерсона по этому вопросу.

Вместе с тем он рассказал об обеспокоенности американского дипкорпуса действиями российской полиции. «Что действительно вызывает беспокойство — так это когда российская полиция останавливает машины американских дипломатов несмотря на дипломатические номера. Они даже мою машину останавливали», - рассказал Теффт. Последний раз подобный инцидент произошел две недели назад. По его словам определенной цели в своих действиях полицейские не обозначили. Дипломат подчеркнул, что такое поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Президент [России Владимир] Путин заверил нас, что это прекратится, но это продолжается. Однако в любом случае мы движемся дальше, мы ищем сферы, в которых мы можем сотрудничать», - подчеркнул Теффт.

Комментируя тему лишения посольства США парковочных мест, экс-посол отметил, что это – «наименьшая из наших проблем». Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что планирует обсудить ситуацию с Министерством иностранных дел России.