«Лента.ру» сообщила о нападении на свой офис

Офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе в Москве был около 2:00 29 сентября, сообщает издание. «Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом», - отмечается в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже к зданию редакции прибыли сотрудники московской полиции для установления обстоятельств инцидента. С полицейскими побеседовал один из работников издания.

В середине сентября в Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за создание экстремистской организации. Сам Соколов считает реальной причиной уголовного преследования свою научную и журналистскую деятельность. В частности антикоррупционные расследования деятельности госкорпораций «Роснано», «Ростех», а также строительства объектов Олимпиады в Сочи и космодрома «Восточный». В МЧС заявляли о внешних причинах возгорания.

В начале сентября был умышленно подожжен автомобиль журналиста Юлии Латыниной, установили следователи. Первоначально они допускали возгорание из-за неисправности проводки. Сама Латынина уверена, что это был не просто поджог, а покушение на убийство ее и ее родственников. В июле неизвестные опрыскали ее загородный дом зловонной жидкостью. В начале сентября Латынина вместе с близкими уехала из России.