Следствие подтвердило умышленный поджог автомобиля Юлии Латыниной

Следователи установили, что автомобиль обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Юлии Латыниной был умышленно подожжен. Об этом журналистка рассказала в эфире «Эха», подчеркнув, что это означает попытку покушения на нее и ее родственников.

«Это не просто поджог машины. Это покушение на убийство. Очевидно, люди, которые это сделали, брали на себя те риски, что в этот момент кто-то будет в машине – или я, или мои родители, или все мы вместе», – подчеркнула Латынина. Она добавила, что, по словам дознавателя, машина имеет очаги возгорания в трех местах.

О поджоге машины Латынина сообщила в воскресенье. Журналистка настаивала на том, что ее машину умышленно сожгли. Следователь, прибывший на место происшествия, допустил, что возгорание произошло из-за неисправной проводки.