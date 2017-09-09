Журналистка Юлия Латынина покинула Россию

Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина покинула Россию после того, как неизвестные совершили нападение на ее дом в Подмосковье и сожгли ее машину. «Я нахожусь за границей, мои родители тоже за границей. Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — сказала она в эфире «Эха».

«Мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что она [машина] могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел», — пояснила Латынина.

О поджоге машины Латынина сообщила 3 сентября. Журналистка настаивала на том, что ее машину умышленно сожгли. Позже следователи подтвердили, что автомобиль был подожжен умышленно.

О нападении на дом Латыниной стало известно 19 июля. По словам журналистки, дом опрыскали вонючим веществом, которое, по всей видимости, не наносит серьезного вреда здоровью.