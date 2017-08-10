Журналиста РБК Александра Соколова приговорили к 3,5 года колонии

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Журналист РБК Александр Соколов, обвиняемый в экстремизме, во время оглашения приговора в Тверском районном суде Артем Геодакян/ТАСС

Тверской суд Москвы признал виновным в экстремизме журналиста РБК Александра Соколова и приговорил его к 3,5 г. колонии. Вместе с Соколовым суд признал виновными и других фигурантов дела – бывшего редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина, Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша. Мухин получил 4 года условно, Парфенов и Барабаш – по 4 года колонии каждый. Суд также лишил Барабаша звания подполковника Вооруженных сил, передает «Медиазона».