МИД России заявил о готовности сотрудничать с США в сфере кибербезопасности

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что Москва возобновит сотрудничество с Вашингтоном в сфере кибербезопасности, когда американская сторона будет готова к этому. По его мнению, «любые многосторонние усилия в этой области должны дополняться двусторонним диалогом».

«Мы открыты к сотрудничеству с любыми заинтересованными государствами. США, как и Россия, — безусловный тяжеловес в области информационно-коммуникационных технологий. При таком раскладе диалог всегда полезнее, чем пикировка или обмен обвинениями. Надеюсь, что американская сторона это тоже понимает», — сказал Сыромолотов.

По его словам, все соответствующие предложения переданы американской стороне. «Сотрудничество возобновится, как только для этого созреет Вашингтон», — подчеркнул министр.