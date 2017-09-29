Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения на офис «Ленты.ру»

По факту нападения на редакцию «Ленты.ру» полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД по Москве. «Около 02.00 неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения по адресу Варшавское шоссе, д. 9, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся», — говорится в сообщении московского главка МВД. Личность напавшего не установлена.

Ранее о нападении на редакцию сообщили в «Ленте.ру». «Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом», — отмечается в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал.