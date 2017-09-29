В московском метро снова произошел технический сбой

В Московском метрополитене снова возник технический сбой. На Люблинской линии поезда двигались с увеличенными интервалами.

«Снижение скорости ряда поездов было связано с частичным блокированием тормозов у одного вагона», - говорится в Twitter метрополитена. Инцидент не повлиял на безопасность пассажиров, отметили в пресс-службе метро.

Как уточнили в пресс-службе, после сбоя на серой ветке в четверг проводится внутренняя проверка.

Вечером 28 сентября стало известно, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке увеличены по техническим причинам. При этом две станции метро - «Серпуховскую» и «Нагорную» - закрыли для пассажиров. Власти города дополнительно пустили курсировать между станциями 50 автобусов.