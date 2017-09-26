До конца года в Москве отремонтируют фасады 17 станций метро

По программе благоустройства «Моя улица» в Москве до конца года отремонтируют фасады 17 станций метро. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал мэра города. Ремонт ждет станции «Курская» (Кольцевой и Арбатско-Покровской линий), «Краснопресненская», «Баррикадная», «Павелецкая» (Кольцевой линии), «Библиотека имени Ленина», «Автозаводская», «Театральная», «Таганская» (Кольцевой линии), «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии), «Октябрьская» (Калужско-Рижской линии), «Добрынинская», «Алексеевская», «Сокол», «Кузнецкий Мост», «Рижская» и «Спортивная». Работы начнутся в октябре, вход на станции полностью перекрывать не будут.

Эти фасады выходят на улицы, которые были благоустроены в 2015, 2016 и 2017 гг. по программам «Моя улица», объяснили агентству в пресс-службе департамента капремонта столицы. «Сейчас фасады находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте», - сказал собеседник агентства. По его словам, там осыпалась штукатурка, местами разрушилась лепнина, на гранитных плитах облицовки появились сколы.

Вестибюли 13 из 17 станций являются объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия. К работам на них предъявляются особые требования. В департаменте капремонта пообещали сохранить исторический облик фасадов. Облицовку фасадов собираются очистить от старой краски, восстановить утраченные фрагменты, покрыть затем специальным составом, который предотвратит появление плесени и защитит от негативного воздействия окружающей среды. Также будут отремонтированы старые деревянные двери, которые сохранились на станциях, менять их не будут. Устаревшие светильники на фасадах вестибюлей заменят на светодиодные.