Вестибюль станции метро «Спортивная» в Москве откроется на 4 месяца позже

Южный вестибюль станции «Спортивная» Московского метрополитена, закрытый на ремонт 25 марта 2017 г., откроется только в мае 2018 г. Это на четыре месяца позже запланированной ранее даты, сообщил первый замначальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, работы по реконструкции вестибюля завершены на 40%. «Открытие обновленного вестибюля запланировано на май 2018 г.», — сказал Дощатов. Работы проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. Вход и выход на станцию осуществляется через северный вестибюль.

По словам Дощатова, на станции будут установлены новые кассы, 15 модернизированных турникетов вместо девяти демонтированных и заменены эскалаторы. Кроме того, рабочие обновляют все системы безопасности, инженерные сети и устройства метрополитена, производят косметический ремонт фасада.