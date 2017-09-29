Рособрнадзор запретил прием в два вуза

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации два вуза, рассказали в пресс-службе ведомства.

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Московскую академию экономики и права и Академию МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет)», - уточнили в Рособрнадзоре.

Помимо этого частично лишен госаккредитации Подольский социально-спортивный институт.

Ранее Рособрнадзор запретил набирать студентов московскому Институт бизнеса и дизайна, Северо-Кавказскому гуманитарному институту и Институту иностранных языков.