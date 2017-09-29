Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 18 человек

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Крыму увеличилось до 18 человек, трое из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на слова замминистра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова.

По его словам, 18 человек получили медицинскую помощь, 16 из них были доставлены в керченскую больницу. «В Керченскую горбольницу №1 госпитализировано в настоящий момент три человека. Их состояние средней тяжести, но ближе к тяжелому, у всех в основном ушибы, резаные раны. Остальные проходят обследование», - уточнил он.

Автобус Neoplan в пятницу перевернулся недалеко от Керченской паромной переправы на автодороге Керчь - Феодосия. В автобусе находились около 50 человек, застрявших в очереди на паром, который закрыли из-за шторма. По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшего колеса.