В Крыму перевернулся автобус

В Крыму попал в ДТП пассажирский автобус. Авария произошла под Керчью, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника пресс-службы МВД по республике Ольгу Кондрашеву.

«Опрокидывание произошло в результате ДТП на трассе в Ленинском районе недалеко от Керчи. Оказывается помощь пострадавшим, пострадало, предварительно, шесть человек. На месте работают сотрудники ГИБДД», — уточнила она.

При этом помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов заявил, что в результате ДТП пострадали 13 человек. Они госпитализированы в Керченскую больницу.

«Около 17.00 поступило сообщение о ДТП на трассе Керчь – Феодосия, 3-й км трассы М-17 (рядом с Керчью). Автобус Neoplan ехал в Береговое, предварительно, в нем ехало 49 пассажиров», — уточнил Иванов.