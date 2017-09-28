В Москве попал в ДТП единственный в городе каршеринговый Ferrari

В Москве попал в аварию единственный в столице каршеринговый спорткар Ferrari. Автомобиль принадлежит компании «Делимобиль», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Авария произошла с Ferrari F430 Spider. «Клиент не справился с управлением, не рассчитал тормозной путь и заехал на бордюр. В результате машина получила косметические повреждения, поцарапан бампер», - уточнили в компании.

Как отметили в «Делимобиле» машина была застрахована, ремонт будет выполнен за счет компании.

Попавший в аварию автомобиль - единственный в системе каршеринга в Москве. Управление им доверяют только «проверенным» клиентам. «Мы выбираем лучших клиентов - тех, кто безаварийно водит, кто часто пользуется каршерингом. Им предлагается бесплатная подарочная поездка. В приложении вы ее не найдете», - отметили в компании.