Машины и инвестиции Максима Ликсутова

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В 2009 г. я купила квартиру, сумма сделки рассчитывалась в долларах. С учетом отпусков и выходных в своей квартире, наверное, провожу примерно 50% времени. Другими словами, квартирой я пользуюсь только наполовину, при этом она еще и дешевеет (в долларах цена упала). Плохая инвестиция, сказал бы заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Плохой инвестицией назвал он на прошлой неделе и покупку автомобиля (в эфире радиостанции «Говорит Москва»): «Вам принадлежит машина 24/7 365 дней в году, пользуетесь вы ею всего 7% времени. Остальное время машина стоит. Вы за нее платите страховку, оплачиваете техническое обслуживание. С точки зрения инвестиций хуже инвестицию, как в личную машину, трудно представить».

Ликсутов должен знать толк в инвестициях. В правительство Москвы он пришел в 2011 г. уже состоявшимся бизнесменом – из транспортного бизнеса. На тот момент он был совладельцем множества компаний: «Трансмашхолдинга» (8%, входит в мировую десятку крупнейших компаний транспортного машиностроения), «Трансгрупп АС» (25%), «Аэроэкспресса» (12,5%), «Городской транспортной системы скоростного трамвая», «Московских монорельсовых дорог» и совместных компаний с РЖД – «Рейлтрансавто», Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, Центральной пригородной пассажирской компании. В 2013 г. его состояние Forbes оценивал в $650 млн.

Став чиновником, Ликсутов объявил о продаже принадлежавших ему пакетов. По его словам, активы выкупили бывшие партнеры по бизнесу – Искандер Махмудов, Андрей Бокарев и еще несколько менеджеров. Сумму сделки стороны не разглашали, но только пакет в «Трансмашхолдинге» эксперты оценивали не менее чем в 2,6 млрд руб. Однако таких доходов чиновник так и не задекларировал: в 2012 г. он отчитался, что заработал около 269 млн руб., а в 2013 г. – всего 39,66 млн руб. Это и есть доходы от продажи активов, сообщал его представитель. Означает ли это, что Ликсутов – плохой инвестор? Или он плохо считает?

7% времени – это 1 час 40 минут каждый день, 25,5 дня в году. То есть почти месяц в году москвичи проводят в своих машинах. Ликсутов считает, что этого времени слишком мало, чтобы покупать машину. Его задача понятна – пересадить водителей примерно 500 000–550 000 машин на общественный транспорт (всего по городу ежедневно передвигается 3,6 млн автомобилей). Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что для такого сурового климата, как в Москве, у горожан «экстремально мало машин». Москва уникальна – на такой северной широте нет ни одного мегаполиса, указывает он.

Альтернативой собственной машине Ликсутов называет такси или каршеринг. В целом затраты на содержание автомобиля сопоставимы со стоимостью пользования такси и арендных машин. Правда, по комфорту их вряд ли можно сравнить с собственным авто. Сам заммэра в интервью рассказывает, что ездит на работу на электричке, с которой пересаживается на служебную машину. Это не мешает ему иметь собственные авто: в декларации Ликсутов указал наличие трех автомобилей, трех мотоциклов и двух мотороллеров. Наверное, Ликсутов все-таки плохой инвестор?