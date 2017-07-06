Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: От редакции: Пробки в метро
Куда пересесть из метро
Столичные власти перегрузили метрополитен
- Владимир Рувинский
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Столичное метро начало развешивать на станциях плакаты, на которых указываются часы пик, сообщил накануне первый замглавы подземки Роман Латыпов. Пассажиры, рассчитывает руководство метрополитена, смогут переносить поездки на время, когда станции менее загружены. Решение было встречено в штыки. Соцсети заполнили комментарии в том духе, что метрополитен предложил отказаться от поездок в часы пик и вообще указывает пассажирам, что их слишком много. Опровергать это пришлось мэру Сергею Собянину, назвавшему подобные сообщения «фейковой информацией».
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