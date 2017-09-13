Ликсутов рассказал о новых операторах каршеринга в Москве

Два новых оператора каршеринга (поминутная аренда автомобиля) начнут работать в Москве до конца недели. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас в столице работают пять компаний - операторов каршеринга - YouDrive, «Делимобиль», Anytime, Car5 и BelkaCar. Их общий парк составляет 2650 автомобилей.

«Завтра еще 2 компании новых - одна итальянская, с итальянскими корнями, другая российская - еще приходят на рынок Москвы. У одной, по-моему, 100 автомобилей, у другой, по-моему, 200», - сказал он, не уточнив при этом названий компаний, марки автомобилей, тарифы.

Ранее было известно только об одном операторе каршеринга, выходящем в сентябре на рынок Москвы, – итальянской Easy Ride. Компания планировала вывести на дороги города 100 Renault Kaptur, а до конца года увеличить их количество до 500.

Ликсутов отметил, что Москва занимает первое место в мире по динамике роста автопарка каршеринга. «До конца года мы рассчитываем, что примерно 2000 машин каршеринга дополнительно будут куплены теми компаниями, которые здесь работают», - сказал он.