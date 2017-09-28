Колокольцев надеется на объективное расследование гибели сотрудника ДПС на Арбате

Официально о возбуждении уголовного дела в отношении водителя ничего не сообщалось Андрей Гордеев / Ведомости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что в деле о ДТП с полицейским на Новом Арбате у следователей нет предубежденности.

«Никакой предубежденности, никакой ангажированности и никакого желания приуменьшить чью-либо заслуженную вину не имеется в действиях следствия», - сказал Колокольцев, комментируя ДТП на Новом Арбате, в котором погиб сотрудник ГИБДД (цитата по «Интерфаксу»). По мнению министра, расследование всех резонансных ДТП последних лет подтверждает, что следствие работает в соответствии с нормами действующего законодательства.

25 сентября в Москве на Новом Арбате автомобиль Mercedes с номерами серии АМР сбил насмерть сотрудника ДПС. Машина ехала со скоростью 80 км/ч. Полицейский в момент аварии находился на разделительной полосе между полосами движения - в том месте, где под Новым Арбатом проходит Садовое кольцо.

В МВД агентству городских новостей «Москва» рассказали, что погибший был сотрудником УГИБДД ГУ МВД России по Москве. У лейтенанта полиции Грачева Сергея Валерьевича остались жена и двое детей. Ведомство пообещало оказать семье погибшего помощь.

Позже в сети был опубликован видеоролик с места аварии. Судя по кадрам, после ДТП с автомобиля Mercedes неизвестный мужчина снял номера. При этом рядом стоят сотрудники ДПС, один из них смотрел на поток машин и жезлом показывал, чтобы они проезжали мимо. Сняв номер с автомобиля, неизвестный покинул место происшествия.

До сих пор официальной информации о возбуждении уголовного дела в отношении водителя не было. По данным источника «Интерфакса», уголовное дело по факту ДТП будут расследовать органы военного следствия. Это означает, что машина, сбившая инспектора, может принадлежать одной из силовых структур. Источники РБК связали эти номера с воинской частью ФСБ. По данным РБК, в автомобиле в момент аварии не было пассажиров. Издание также отмечает, что за рулем Mercedes находился прапорщик ФСБ.

«На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы», — отметил источник в ГУ МВД по Москве. К оперативным автомобилям относятся машины классом ниже: Ford Focus, Ford Transit, Hyundai.

Эксперты-криминалисты назначили несколько экспертиз, в том числе автотехническую, рассказал ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, сразу после аварии водитель Mercedes прошел медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотических средств в организме. Автотехническая экспертиза проверит техническое состояние машины, дороги и освещенность на участке, где произошла авария. Также экспертиза установит, мог ли водитель предотвратить наезд на человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле обратили внимание на ДТП. Изучение деталей ДТП на повестке дня администрации не стоит, это не вопрос Кремля, добавил он.