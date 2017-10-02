В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу на фестивале кантри

В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям рядом с казино Mandalay Bay. Как сообщает ABC News, полиция ищет стрелявшего. Одна из больниц Лас-Вегаса – университетский медицинский центр сообщил, что принял 20 пострадавших с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным полиции, стреляли на фестивале кантри-музыки на Стрипе – участке бульвара Лас-Вегас, музыканты выступали на открытой площадке у казино. Стрельба началась во время выступления Джейсона Элдина, он прервал пение и ушел со сцены. Очевидцы утверждают, что слышали сотни выстрелов, сообщает телеканал КАВС. Местная газета Review предполагает, что стрелять по публике могли из номеров отеля Mandalay Bay.

Движение по бульвару Лас-Вегас перекрыто, полиция через Twitter призывает людей избегать окрестностей Стрипа и его южной части. Пока не ясно, сколько было стрелявших и сколько было инцидентов со стрельбой.