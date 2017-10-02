Полиция сообщила о самоубийстве стрелка из Лас-Вегаса

Стрелявший по зрителям фестиваля Кантри в Лас-Вегасе Стивен Крейг Пэддок, возможно, покончил с собой. Как сообщила полиция Лас-Вегаса, он вел стрельбу из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Когда полицейские вломились к нему в номер, он был уже мертв. В номере они нашли не менее восьми единиц огнестрельного оружия и несколько снайперских винтовок, сообщил помощник шерифа Кевин Макмэхилл. Ранее полиция сообщала, что стрелок обезврежен. Чтобы проникнуть в номер, спецназ полиции использовал взрывчатку, сообщает Bloomberg. Агентство сообщает о десяти единицах огнестрела в номере.

На концерте в третий день фестиваля Route 91 Harvest, который проходил напротив отеля, на открытой площадке, было более 22 000 зрителей. Стрельба началась примерно в 22.08 по местному времени (8.08 мск), сообщила полиция. Стрелял он, по некоторым данным, пять минут непрерывно. Погибли 50 человек, госпитализированы 406. Среди погибших и раненых есть сотрудники полиции.

Расследование дела продолжается. Полиция просит всех, кто снял фото или видео на месте преступления, передать эти записи.

Стрелок - 64-летний житель Невады. Ранее сообщалось, что была найдена и задержана его подруга, в его доме и в двух машинах прошли обыски.

Мотивы Пэддока неизвестны. Полиция не считает, что жителям Лас-Вегаса по-прежнему угрожает опасность.

Движение по Фламинго-роуд открыто, улицы Тропикана и Рассел-роуд пока перекрыты. В районе места преступления снова открылись для посещения все отели, кроме Mandalay Bay, сообщила полиция.