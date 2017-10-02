Возбуждено уголовное дело по факту нападения на пограничников на границе с Украиной

По факту вооруженного нападения в Курской области на российских пограничников возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статьей 222 и 222.1 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору)», - уточняется в сообщении.

По информации СКР, инцидент произошел 30 сентября. Двое неизвестных во время проверки документов на право нахождения в пограничной зоне в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области открыли огонь по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Во время перестрелки один из нападавших совершил самоподрыв, другой был задержан. Ранения, не совместимые с жизнью, получил один из российских пограничников.

Устанавливает причины произошедшего первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР. «В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения», - отмечается в сообщении.