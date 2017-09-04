Минфин России предложил сажать за контрабанду товаров
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Минфин России предложил ввести уголовное наказание за контрабанду в крупном размере ювелирных и изделий из драгоценных металлов или камней через границу Таможенного союза. Статья «контрабанда» в действующем УК не включает товарную контрабанду, касаясь лишь предметов искусства, оружия и различных стратегических и опасных материалов.
Предложенные министерством поправки в Уголовный кодекс размещены на сайте проектов нормативных актов. Поправки вносятся в статью 226.1 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Крупным размером для ювелирных и изделий из драгоценных металлов и (или) камней будет признаваться их стоимость, превышающая 2 млн руб. (сейчас в статье установлен порог 100 000 руб. для культурных ценностей и 1 млн руб. для стратегических ). Из стоимости незаконно перемещенных изделий будет исключаться сумма, разрешенная к перемещению без декларирования или задекларированная в соответствии с правом «Евразэс».
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