Курский пограничник застрелен неизвестными на границе с Украиной

На границе России и Украины погиб курский пограничник во время перестрелки с неизвестными, которые незаконно пытались прорваться на украинскую территорию, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

ЧП произошло 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Неизвестные попытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. Во время проверки документов они открыли огонь по курским пограничникам.

Во время инцидента один из мужчин подорвал себя, другой был задержан. Раненый российский пограничник погиб из-за «несовместимых с жизнью» ранений.