ИГ взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, сообщило AP со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq.

По данным агентства, «солдат ислама» принял «истинную веру» несколько месяцев назад и «исполнил операцию в ответ на призыв атаковать страны коалиции», действующей в Ираке и Сирии. Доказательств этого террористы не приводят.

Стрелявший минувшей ночью в центре Лас-Вегаса 64-летний уроженец Невады Стивен Крейг Паддок убил более 50 и ранил более 400 человек. Пострадавшие - в основном посетители фестиваля кантри музыки Route 91 Harvest Festival. Паддок стрелял с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, где снимал номер. Полиция нашла его мертвым в отеле в окружении более десяти винтовок. Полиция полагает, что он покончил с собой, сообщала The Washington Post.