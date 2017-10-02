Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе увеличилось до 58, раненых – до 515 человек

Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек. Не менее 515 человек при этом были ранены, передает ABC со ссылкой на официальные данные полиции.

Ранее американские СМИ сообщали о 406 пострадавших и не менее 50 убитых. Людей расстреливали из номера отеля Mandalay Bay, расположенного на 32 этаже. Нападавшим был 64-летний Стивен Паддок. Мужчина открыл огонь по веселившимся возле открытой концертной площадки фестиваля кантри-музыки. По информации полицейских, он действовал в одиночку.

В его номере было найдено не менее10 винтовок. Когда полицейские ворвались в номер Паддока, мужчина уже был мертв.