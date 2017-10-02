Путин выразил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе, в ходе которой 64-летний мужчина убил не менее 58 и ранил свыше 515 человек.

Путин направил Трампу телеграмму. «Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью», – говорится в документе.

Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее стало известно, что минувшей ночью в центре Лас-Вегаса мужчина начал стрелять по веселящимся на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest Festival. Преступник действовал в одиночку. Он снял номер в отеле Mandalay Bay на 32 этаже. Полиция обнаружила стрелявшего мертвым в окружении более 10 винтовок. Предположительно, преступник покончил с собой.