РБК: ФСБ раскрыла ОПГ с участием чиновников, похищавшую земли Минобороны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена из подмосковного Чехова Олега Стрекалова по ст. 210 УК (организация преступного сообщества), а также по ст. 159 УК (мошенничество), пишет РБК со ссылкой на источник в СКР и источник в отделе полиции Чеховского района.

Стрекалов проходит по делу в отношении другого предпринимателя из Чехова — Николая Павлинова, который был арестован 15 августа Бабушкинским судом Москвы за хищение федеральной собственности на 11 млрд руб., рассказал источник в СКР.

«Павлинова подозревают в организации преступного сообщества, участником которого являлся Олег Стрекалов», — уточнил он.

Как отмечает РБК, телеканал «Россия 24» в репортаже об аресте Павлинова называет его криминальным авторитетом по кличке Павлин. Он якобы осуществлял финансовую поддержку ХК «Витязь» и российских боксеров Дениса Лебедева и Александра Поветкина. Расследованием уголовных дел занимаются сотрудники ФСБ и СКР.

Под федеральной собственностью на 11 млрд руб. подразумеваются земельные участки в Чеховском районе Подмосковья, рассказал источник РБК.