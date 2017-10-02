Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы вместе с Саакашвили

Госпогранслужба Украины вручила лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение границы вместе с бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Тимошенко незаконно пресекла границу Украины в пункте пропуске «Шегини».

Саакашвили, которого лишили ранее гражданства Украины, 10 сентября при поддержке сторонников прорвался на украинскую территорию через пункт пропуска «Шегини» из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы. Его оштрафовали на сумму $130.