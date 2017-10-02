Reuters: Минобороны России изучило систему киберзащиты, используемую Пентагоном

Hewlett Packard Enterprise (HPE) разрешила Минобороны России проанализировать работу программного обеспечения для киберзащиты, используемого Пентагоном для защиты собственных компьютерных сетей, передает Reuters со ссылкой на источники и нормативные документы.

В частности, российское оборонное ведомство изучило код системы ArcSight, что является основой системы кибербезопасности армии США. ArcSight также широко используется в частном секторе.

По словам источников, Москва получила доступ к ArcSight в ходе сертификации системы при продаже ее российскому госсектору. По информации разработчиков ArcSight и сотрудников американских спецслужб, российская сторона могла выявить уязвимости в ПО. В России анализ ArcSight осуществляла НПО «Эшелон». Ее президент Алексей Марков заявил Reuters, что в случае обнаружения уязвимостей компания сначала уведомит об этом HPE, а потом, если разработчик разрешит, будут проинформированы российские власти.