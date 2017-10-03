Минобороны сообщило о потерях ИГ в Сирии за последние два дня

За последние двое суток в результате ударов ВКС России на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика «Исламского государства», в том числе семь полевых командиров, заявило Минобороны России. Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, среди убитых командиров был уроженец Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который координировал в долине Евфрата штурмовые отряды группировки. Также он сказал, что ИГ потеряла ранеными больше 170 человек.

За эти два дня российские летчики разбомбили центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, «в том числе около 40 боевиков с Северного Кавказа», и накрыли мобильную снайперскую группу. Также уничтожены три командных и девять опорных пунктов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным на них крупнокалиберным оружием и четыре склада боеприпасов.