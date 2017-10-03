Саакашвили просит политического убежища на Украине

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер политической партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили попросил у властей Украины политического убежища. Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище - это бытовое название этого статуса», - сказал адвокат.

Прошение было направлено 11 сентября, но, по словам защитника, пока миграционная служба Украины не ответила на него. По закону ответ должен быть получен в течение суток, добавил Галабала.

10 сентября Саакашвили, которого президент Украины Петро Порошенко лишил ранее гражданства Украины, прорвался на украинскую территорию через пункт пропуска «Шегини» из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы. Его оштрафовали на $130.

Министр юстиции Украины заявлял, что вопрос об экстрадиции экс-президента Грузии в Тбилиси пока не решен.

Соответствующее решение будет приниматься после получения всех материалов предэкстрадиционной проверки, уточняли в министерстве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что необходимо, в частности, проверить, действительно ли Саакашвили обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях, которые есть в украинском кодексе, и есть ли обстоятельства, которые мешают его экстрадиции. При этом Луценко заявил, что, по его мнению, такие обстоятельства существуют, так как Саакашвили после пересечения границы подал в миграционную службу и МВД документы, которые, согласно международным обязательствам Украины, мешают его экстрадиции.