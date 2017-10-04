Госдепартамент отверг обвинения в захвате российского генконсульства в Сан-Франциско

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отвергла обвинения российского МИДа в захвате здания генконсульства России в Сан-Франциско. Представители дипломатической службы безопасности лишь «прошли» по территории генконсульства с тем, чтобы «осмотреться» и убедиться, что в них никто не живет, приводит ее слова Reuters.

3 сентября США потребовали свернуть деятельность генконсульства в Сан-Франциско. Также Вашингтон настоял на освобождении резиденции генконсула, закрытии российского торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Власти США «любезно», по словам Науэрт, дали сотрудникам российского генконсульства время на сборы до 1 октября, после этого помещение должно быть полностью очищено.

2 октября российский МИД выразил протест действиям властей США. То, что Науэерт описала как «прошли» и «осмотрелись» российские дипломаты восприняли как полноценный «захват»: «входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск», - говорилось в специальном заявлении. В нем также подчеркивалось, что Москва не давала «властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета». Таким образом американское вторжение в генконсульство в МИДе считают незаконным. «Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», - говорилось в заявлении.

МИД оставил за собой право на ответные действия, указав, что «принцип взаимности» всегда был краеугольным камнем для дипломатии. «Понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.