Васильева пригрозила закрывать диссоветы за допуск некачественных диссертаций

В Минобрнауки обсуждают вопрос о закрытии диссертационных советов, которые допускают к защите некачественные работы. С таким заявлением выступила глава ведомства Ольга Васильева.

«Закрывать нужно диссоветы. Время пройдет, будете открываться заново в новом составе. Посмотрим, что будет дальше. То есть совет пропускает столько-то лет назад, существует, а потом гражданин или группа граждан заявляет на некачественную работу. Совет остается на месте, а наш департамент и ВАК работают огромное количество времени для того, чтобы либо признать, либо опровергнуть эту жалобу или письмо», — пояснила Васильева.

По ее словам, из-за недобросовестного отношения диссоветов к защитам проблему потом приходится решать большому количеству специалистов. Васильева считает необходимым подготовить «положение об ответственности» диссовета за пропущенные некачественные работы. И речь идет не о плагиате, а просто о некачественных работах. «Тогда нам будет легче — и нам, и ВАКу, и департаменту, который у нас занимается оценкой», — сказала она.

По ее словам, эта идея находится еще на стадии обсуждения. Конкретных решений пока не выработано.