Следствие заподозрило корыстный мотив в борьбе «Христианского государства» с «Матильдой»

Следствие допускает, что лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, борясь с показом «Матильды» в кинотеатрах, мог руководствоваться корыстным мотивом. Как узнал «Коммерсантъ», по одной из версий следствия, Калинин и его соратники могли планировать получить от запуганных кинотеатров крупные суммы, навязав им услуги связанного с ними ЧОПа.

Калинин подтвердил, что рассылал владельцам кинотеатров письма с требованием не показывать «Матильду». Но он объясняет это тем, что считает, что фильм оскорбит чувства верующих.

Калинина задержали 20 сентября в Липецке. Вместе с ним был задержан его брат Юрий и Александр Баянов, а в Москве в этот же день был задержан Денис Манталуцу. Калинина суд арестовал 23 сентября, его соратников - днем ранее. Юрию Калинину, Баянову и Манталуцу предъявлено обвинение в поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы создателя «Матильды» Алексея Учителя. Александру Калинину предъявлено обвинение по ст. 179 Уголовного кодекса, о принуждении к отказу от сделки.

Адвокат Калинина Дмитрий Савченко сказал, что ничего не знает о новых подозрениях в отношении своего подзащитного. Официально Калинину вменяют только попытку срыва проката, добавил он. Его клиент вину не признает, потому что рассылал письма еще до того, как сети кинотеатров получили прокатные удостоверения.