Лидер «Христианского государства» получил предыдущий срок за убийство соседки

Лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин, арестованный за угрозы в адрес кинотеатров в связи с предстоящим прокатом картины «Матильда», был осужден за убийство соседки в Норильске. Это «РИА Новости» рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина. Ранее информагентства со ссылкой на источники сообщали, что Калинин в 2002 г. получил реальный срок за убийство, разбой и подделку документов, но о деталях этого дела ничего не сообщалось.

Мишанина уточнила, что в мае 2003 г. Красноярский краевой суд приговорил Калинина к 8,5 г. строгого режима за убийство соседки и разбой, которые были совершены в Норильске в 2002 г. Из материалов дела следует, что в июле 2002 г. Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, «и сообщил это двум знакомым наркоманам», сказала представитель суда.

«Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла, только когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 000 руб. и, чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли, - сказала Мишанина. - Задержали его в сентябре 2002 г». Приговор вступил в законную силу в июне 2003 г., Калинин отбывал наказание в Норильске.

Дополнительно в январе 2003 г. Калинин получил два года условно за подделку документов, добавила представитель суда.

23 сентября Калинин был арестован по обвинению по статье о принуждении к отказу от сделки. Рядовые участники «Христианского государства», задержанные одновременно с ним, арестованы по обвинению в поджоге машин в Москве у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы создателя «Матильды» Алексея Учителя.