СМИ сообщили о судимости за убийство у лидера «Христианского государства»

Лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин, арестованный за угрозы в адрес кинотеатров в связи с предстоящим прокатом картины «Матильда», был судим за убийство, разбой и подделку документов. Это «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах. Калинин «был судим по части 2 статьи 105 ("убийство с отягчающими обстоятельствами"), по части 3 статьи 162 ("разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере") и по статье 327 Уголовного кодекса ("подделка, изготовление или сбыт поддельных документов")», сообщил собеседник агентства. Норильский городской суд в 2002 г. приговорил его к восьми годам колонии.

О том, что Калинин был ранее судим за убийство, разбой и подделку документов, агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. Эту же информацию сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве.

23 сентября Калинин был арестован по обвинению по статье о принуждении к отказу от сделки. Рядовые участники «Христианского государства», задержанные одновременно с ним, арестованы по обвинению в поджоге машин в Москве у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы создателя «Матильды» – Алексея Учителя.