Путин принял предложение вновь посетить Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин принял предложение короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абделя Азиза Аль-Сауда вновь посетить Саудовскую Аравию. «Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз. Благодарю вас», - сказал он на российско-саудовских переговорах в Москве в расширенном составе в ответ на предложение короля Саудовской Аравии.

Первый визит Путина в Саудовскую Аравию состоялся 10 лет назад - в феврале 2007 г. Тогда в Эр-Рияде он встречался с прежним королем страны Абдаллой бен Абделем Азизом аль-Саудом. По итогам переговоров в присутствии глав государств были подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, гуманитарной и информационной сферах.