Саудовский министр энергетики назвал конечную цель работы ОПЕК+

Работа ОПЕК+ не может быть закончена, пока рынок не достиг ребалансировки, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль Фалех на Российской энергетической неделе. Его цитирует ТАСС. По его словам, «успех соглашения совершенно очевиден».

Экономическое восстановление, которое достигается в результате выполнения соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, это не только успех, но и большая ответственность для участников договора, отметил министр. Он пообещал не довольствоваться тем, что есть. «Пока мы не добьемся соответствующего уровня балансировки, пока мы эту цель не достигнем, наша работа не может быть закончена», - сказал он на пленарной сессии с министром энергетики России Александром Новаком.

Аль Фалех констатировал постепенное снижение глобальных запасов нефти. «В IV квартале этого года предложение на рынке будет меньше спроса, исчезают постепенно запасы в плавучих хранилищах», - уточнил он. Министр поделился, что испытывает гораздо больше оптимизма по поводу будущего рынка, чем два-три года назад.

Министр в очередной раз заявил, что не опасается роста сланцевой добычи в США. По его ожиданиям, в ближайшее время рост сланцевой добычи будет соответствовать росту спроса.